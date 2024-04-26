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В Егорьевске почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля в Егорьевске почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Эта техногенная катастрофа произошла в 1986 году, передает пресс-служба администрации городского округа.

В результате взрыва в четвертом энергоблоке был разрушен один из реакторов станции, произошел пожар с масштабным выбросом радиоактивных веществ в атмосферу.

Память погибших участники тех событий, а также представители администрации округа, общественных организаций и учащиеся средних специальных и высших учебных заведений, юнармейцы почтили минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу.

Заместитель главы городского округа Наталья Леликова выразила признательность отважным людям — ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и пожелала им здоровья, мира и благополучия.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Плотников назвал трагические события на Чернобыльской АЭС предупреждением для человечества об ответственном отношении к атомной энергетике и необходимости использования атома только в мирных целях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.