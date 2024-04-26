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В Дубне провели первую операцию на брахиоцефальных артериях головного мозга

В ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России провели первую операцию методом баллонной ангиопластики и стентирования брахиоцефальных артерии — это малоинвазивное эндоваскулярное вмешательство, благодаря которому восстанавливается кровоснабжение головного мозга. Операция выполняется для лечения, предотвращения и профилактики инсульта. Сообщила пресс-служба ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России.

Данный метод является аналогом открытой хирургической операции и может использоваться, в том числе когда традиционная каротидная хирургия (каротидная эндартерэктомия) невозможна или слишком рискована.

Как отметил руководитель Сосудистого центра Виталий Андреев: «Все прошло в штатном порядке. В настоящий момент пациент с рекомендациями готовится к выписке».

В команду врачей входили: оперирующий хирург Шерзод Шарипов, ассистент Ильхом Яров, анестезиолог Сергей Слезнев и лечащий врач Глеб Андреев.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.