Фельдшер приобрела жилье в Домодедове по соципотеке

Елена Баринова работает на Домодедовской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Она признается, что связала свою жизнь с медициной по совету семьи.

«Бабушка мне посоветовала стать медработником, а мама настояла. Работаю уже 7 лет. Нравится общение, знакомства с новыми людьми, помощь им. Еще удобный график — сутки-двое, сутки-трое», — сказала Баринова.

Профессия помогла Елене в решении жилищного вопроса. По ее словам, участие в региональной программе льготного приобретения жилья стало хорошей поддержкой.

«Просто хотелось свое жилье. Выбрала квартиру в 5-этажном кирпичном доме на 4-м этаже. Мне достаточно однокомнатной. Очень понравился район — тихий, спокойный. Рядом парк и пруд, близко к работе и нет проблем с парковкой», — рассказала Елена.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.