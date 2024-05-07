«У него всегда все получалось»: учительница Путина прибыла на инаугурацию

Учительница Путина Гуревич приехала поздравить его со вступлением в должность

Классный руководитель президента России Владимира Путина приехала на инаугурацию. 91-летняя Вера Гуревич хочет лично поздравить главу государства со вступлением в должность.

«Желаю, чтобы у Путина все получилось только на отлично! У него всегда все получалось!» — высказалась учитель.

Торжественная церемония вступления в должность стала для Путина пятой по счету. На выборах президента он набрал 87% голосов. С момента инаугурации начнется пятый срок его правления, который продлится шесть лет — до 2030 года.

Путин отправился на торжественную церемонию инаугурации на обновленной модели автомобиля представительского класса Aurus Senat. Он выехал из Первого корпуса Кремля на обновленном лимузине.