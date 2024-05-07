Путин: мы не отказываемся от диалога с западными странами
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Россия не отказывается от диалога с западными государствами, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними», — сказал Путин в Кремле на торжественной церемонии вступления в должность президента Российской Федерации.
Глава государства также подчеркнул, что Россия сегодня проходит «трудный, рубежный период, и станет еще сильнее».
Путин пообещал сделать все необходимое, чтобы оправдать доверие граждан.