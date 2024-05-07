Путин: мы не отказываемся от диалога с западными странами

«Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними», — сказал Путин в Кремле на торжественной церемонии вступления в должность президента Российской Федерации.

Глава государства также подчеркнул, что Россия сегодня проходит «трудный, рубежный период, и станет еще сильнее».

Путин пообещал сделать все необходимое, чтобы оправдать доверие граждан.