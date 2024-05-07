Мы должны вырастить поколения, которые будут укреплять могущество России — Путин

Российское государство должно обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, для этого нужно воспитать молодые поколения людей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед. Вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России. Развивать нашу государственность, в основе которой межнациональное согласие, сбережение всех традиций народов, живущих в России», – сказал Путин в Кремле на торжественной церемонии вступления в должность президента Российской Федерации.