Андрей Воробьев: на инаугурации президента РФ царит праздничная атмосфера
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
На церемонии инаугурации главы государства Владимира Путина царит праздничная и сплоченная атмосфера, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Многое, что мы делаем сегодня, завязано на законодательную, исполнительную власть, на наших активных, неравнодушных, известных людей, которые также здесь присутствуют. Поэтому мы все считаем себя одной командой», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что эта команда должна давать результат и оправдывать доверие, оказанное жителями.
Во вторник в Большом Кремлевском дворце проходит торжественная церемония вступления в должность главы государства.