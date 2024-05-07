Андрей Воробьев: на инаугурации президента РФ царит праздничная атмосфера

«Многое, что мы делаем сегодня, завязано на законодательную, исполнительную власть, на наших активных, неравнодушных, известных людей, которые также здесь присутствуют. Поэтому мы все считаем себя одной командой», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что эта команда должна давать результат и оправдывать доверие, оказанное жителями.

Во вторник в Большом Кремлевском дворце проходит торжественная церемония вступления в должность главы государства.