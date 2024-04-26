В Мытищах проверка строительства школы на ул Мира перешла на еженедельный режим

Первый заместитель главы городского округа Олег Сотник провел выездное оперативное совещание на месте строительство новой школы на 1 100 мест улице Мира, передает пресс-служба администрации городского округа.

Неоднократно сдвигались сроки реализации этого уникального архитектурного проекта, который подразумевает не только строительство оригинального здания с учетом всех особенностей территории, но и благоустройство набережной реки Яуза по соседству со школой.

На сегодняшний день благодаря взаимодействию структур администрации округа, прокуратуры и Госстройнадзора удалось значительно увеличить темпы работ и приблизить сроки сдачи долгожданного объекта в эксплуатацию.

В настоящий период застройщик ведет строительство школы в рамках выполнения обязательств по мировому соглашению. На объекте близки к завершению монолитные работы, началась отделка фасада.

Сдача в эксплуатацию запланирована на конец текущего года

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.