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В Наро-Фоминске стартовала акция по очистке от мусора берегов водных объектов

В Наро-Фоминске стартовала Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России», передает пресс-служба администрации городского округа.

В этом году в рамках всероссийской акции «Вода Россия» в Наро-Фоминском городском округе пройдет несколько акций — в Верее, в д. Волченки и в с. Петровское.

27 апреля старт сразу двум акциям дадут в Верее.

Присоединиться к Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» могут все желающие.

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