РИАМО - 18 мар. В России показатель привитого от Covid-19 населения составляет 54%. Значительная доля населения приобрела иммунитет от коронавируса после болезни, а не вакцинации, сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«У привитого населения – 54%», - рассказал Онищенко.

С начала пандемии в России выявили 17 518 699 случаев коронавируса, вылечились от инфекции 16 039 709 человек.

«Интенсивность заболеваний у нас возросла, когда появился омикрон», - отметил Онищенко.

Он добавил, что значительная доля населения приобрела иммунитет после коронавируса. По словам эпидемиолога, именно такой популяционный иммунитет помогает легче справляться с последующими формами омикрона.



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