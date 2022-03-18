РИАМО - 18 мар. Главное управление социальных коммуникаций Московской области проведет обучающие семинары для трудовых мигрантов. На территории различных городов региона пройдут 12 таких занятий, сообщает пресс-служба управления.

На семинарах затронут проблемы социальной адаптации и культурной интеграции в современное российское общество. Первый из них состоится в пятницу в 14:00 в Богородском городском округе в Ногинской Соборной мечети (г. Ногинск, ул. Южная, д. 35).

В семинарах примут участие иностранные граждане региона, а также представители и лидеры общественных национальных объединений и диаспор. Участники узнают об изменениях в миграционном законодательстве, получат комментарии экспертов по использованию патента, заключению трудовых договоров, ответственности работодателей при найме на работу трудовых мигрантов, тестированию на знание русского языка и т. д.

Семинары станут площадкой для обсуждения передовых практик по совершенствованию миграционной политики в Подмосковье.