В мае центр крови Подмосковья проведет выездные донорские акции по городам

Московский областной центр крови подготовил график выездных донорских акций на май. Эти акции будут проходить в различных населенных пунктах Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Наши выездные донорские акции будут проводиться в разных городах Московской области. Мы постарались организовать максимально комфортные условия для всех доноров, чтобы процедура донации крови была быстрой, безопасной и безболезненной», — сказал врач-трансфузиолог Никита Митькин.

Донором может стать каждый гражданин РФ или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более, достигший 18 лет и прошедший медицинское обследование специалистами Службы крови перед донацией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.