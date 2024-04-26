Более 80 инспекторов ГУСТ Подмосковья будут дежурить в праздничные выходные

Начало мая — время, когда горожане выбираются на прогулки и посещают мероприятия на свежем воздухе. Общественные места должны быть чистыми, а уборка в праздники не должна прекращаться. В праздничные дни, как и во все другие, за чистотой во дворах и местах общего пользования будут следить инспекторы ГУСТ МО, сообщает пресс-служба ведомства.

С 28 апреля по 1 мая определено более 80 дежурных инспекторов. Специалисты городских хозяйств при очистке территорий уделят внимание всем элементам дворовой инфраструктуры. Дополнительно на контроле будет состояние контейнерных площадок и подъездных путей, чтобы мусоровозы могли легко проехать для разгрузки баков.

Тем временем месяц чистоты и благоустройства подходит к концу. С 1 мая инспекторы ГУСТ МО начнут принимать территории после генеральной уборки дворов во всех муниципалитетах по специальному чек-листу, который включает следующие обязательные пункты: отсутствие открытых люков и колодцев, аварийных или поврежденных элементов детских игровых площадок и малых архитектурных форм, наличие чистого песка в песочницах, удовлетворительное санитарное состояние и отсутствие дефектов на контейнерных площадках, отсутствие провалов грунта, граффити и оценка качества сезонной покраски элементов благоустройства.

Если вы заметили поломку одного из элементов или мусор на территории сквера или двора, вы можете обратиться в один из территориальных отделов любым удобным для вас способом: оставить обращение на официальном сайте, позвонить или посетить отдел, адреса которых указаны здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.