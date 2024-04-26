УК из Дмитрова напомнили о своевременном реагировании на обращения жителей

В территориальный отдел № 8 Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области поступило обращение от жителя дома № 21 на Московской улице в Дмитровском округе с проблемой поврежденных решеток ливневой системы. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

После выезда сотрудников надзорного ведомства на место было установлено, что целостность решеток действительно частично нарушена.

Инспекторы приняли меры и поставили перед управляющей организацией ООО «Сфера-М» задачу оперативно устранить нарушение. Сотрудники требование выполнили, все поврежденные решетки заменены.

УК обязаны оперативно реагировать на поступающие проблемы. В случае бездействия жители Подмосковья могут сообщить в ГУСТ МО, оставив обращение на сайте или обратиться в один из территориальных отделов напрямую. Список адресов можно найти здесь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.