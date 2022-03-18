РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению мужчины в организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, сообщается на сайте администрации горокруга.

Гражданин, имеющий в пользовании жилой дом в д. Челобитьево, организовал незаконную миграцию. Он предоставил полностью оборудованные комнаты в доме для постоянного проживания гражданам Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана.

Мужчина создал все необходимые условия для полноценного и постоянного проживания иностранных граждан в жилом доме, получая от них ежемесячно плату в размере от 5000 до 5500 рублей с каждого.

Сотрудники МУ МВД России «Мытищинское» в ходе обследования дома выявили иностранных граждан, которые за несоблюдение правил миграционного учета привлечены к административной ответственности в форме штрафа 5000 рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме самостоятельного контролируемого выезда.

Действия мужчины органом дознания квалифицированы по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, за совершение данного преступления обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.