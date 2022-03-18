РИАМО - 18 мар. Движение на дороге в районе съезда с Симферопольского шоссе на МКАД в сторону Москвы восстановили после инцидента с возгоранием автомобиля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее на дорожном участке загорелся автомобиль и съезд с шоссе на МКАД был перекрыт.

Подробная информация о причинах инцидента и пострадавших пока неизвестна. На месте происшествия работали оперативные службы.

13 марта на МКАД в районе развязки с Бесединским шоссе также произошло возгорание автомобиля. Одна полоса движения была перекрыта.

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