РИАМО - 18 мар. В новой Москве столкнулись 2 автомобиля, служебный автобус патрульно-постовой службы УВД и грузовик. В результате аварии пострадал один полицейский, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Авария произошла около 4 часов утра на пересечении Калужского шоссе и трассы А-107. В результате ДТП автомобили получили повреждения.

В служебном автобусе находились 3 сотрудника. Они возвращались в подразделение после выполнения служебных задач.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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