РИАМО - 18 мар. На юге Москвы водитель такси скончался во время выполнения заказа, неуправляемая машина спровоцировала ДТП, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около 08:20 на Дорожной улице. Таксисту за рулем Hyundai стало плохо, мужчина скончался.

После автомобиль столкнулся с двумя машинами, ожидающими поворота на перекрестке. Пассажирка такси получила ушибы и была доставлена в медучреждение.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

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