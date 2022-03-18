РИАМО - 18 мар. За прошедшие сутки в Москве подтвердилось 1130 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в городе зарегистрировали 2 727 394 случая инфекции, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки выздоровели 2079 пациентов, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. Общее число вылеченных составляет 2 530 464 человека.

В Москве скончались еще 38 инфицированных Covid-19 человек. Таким образом, жертвами пандемии в столице стали 42 366 человек.

Ранее вирусолог, профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что в России может распространиться новая мутация коронавируса - стелс-омикрон. Данный штамм не более опасен, чем омикрон.



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