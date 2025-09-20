Евросоюз хочет разрабатывать гарантии безопасности для Украины независимо от России. Объединение не собирается учитывать интересы Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

О планах ЕС рассказал президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, Европа не будет учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Киева.

Он также заявил о желании европейских стран присоединиться к эскалации на Украине. Он добавил, что это возможно при «военном взаимодействии» с РФ.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что мира на Украине не удастся достичь без учета позиции РФ. Он отметил, что западные страны должны принимать это во внимание.