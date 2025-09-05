Андрей Климов заявил, что мира не удастся достичь без учета позиции РФ
Фото - © Медиасток.рф
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что без учета позиции России не удастся достичь мира на Украине, сообщает RT.
Он напомнил, что оккупационные и антироссийские вооруженные формирования, представляющие угрозу безопасности страны и развернутые вблизи ее границ, в частности, силы, демонстрирующие враждебность и готовность к агрессии, неминуемо будут рассматриваться как приоритетные объекты для поражения.
Климов подчеркнул, что ключевым фактором, спровоцировавшим начало специальной военной операции, стал отказ западных стран от обсуждения и принятия гарантий безопасности, предложенных российской стороной.
«Они даже не рассматривались серьезно, они нагло отвергались. Поэтому наш президент просто подтвердил ту позицию, которую Россия изначально занимала. И без учета этой позиции очень трудно прийти к каким-то решениям, которые способствовали бы крепкому, долгосрочному и справедливому миру», — заключил сенатор.