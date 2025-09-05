Андрей Климов: без учета позиции России будет трудно достичь мира

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что без учета позиции России не удастся достичь мира на Украине, сообщает RT .

Он напомнил, что оккупационные и антироссийские вооруженные формирования, представляющие угрозу безопасности страны и развернутые вблизи ее границ, в частности, силы, демонстрирующие враждебность и готовность к агрессии, неминуемо будут рассматриваться как приоритетные объекты для поражения.

Климов подчеркнул, что ключевым фактором, спровоцировавшим начало специальной военной операции, стал отказ западных стран от обсуждения и принятия гарантий безопасности, предложенных российской стороной.

«Они даже не рассматривались серьезно, они нагло отвергались. Поэтому наш президент просто подтвердил ту позицию, которую Россия изначально занимала. И без учета этой позиции очень трудно прийти к каким-то решениям, которые способствовали бы крепкому, долгосрочному и справедливому миру», — заключил сенатор.