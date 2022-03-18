РИАМО - 18 мар. За минувшие сутки в Московской области выявили 787 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии общее число случаев инфицирования в регионе составило 954 226, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Подмосковье госпитализировали 122 человека с Covid-19. Это на 24,2% меньше, чем днем ранее (161).

Ранее в Московской области отменили ряд ковидных ограничений из-за снижения заболеваемости коронавирусом. Больше не нужно носить маски в общественных местах.

Несмотря на стабилизацию эпидситуации в регионе, все еще важно сделать прививку от коронавируса. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

Жителей Подмосковья, переболевших коронавирусом, приглашают пройти диспансеризацию. Проверить собственное здоровье можно как в будние дни, так и на выходных в медучреждениях региона.

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