сегодня в 03:45

Глава МИД Дании заявил о серьезности претензий США на Гренландию

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Белый дом ясно дал понять о серьезности претензий американского президента Дональда Трампа на Гренландию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Для меня совершенно ясно, что эта амбиция, амбиция президента, открыто заявлена», — отметил он.

Глава МИД Дании считает, что США действительно могут попытаться завладеть этой территорией.

Гренландия — автономная территория в составе Дании, Вашингтон и НАТО подписали договор о ее защите в 1951 году. США обязуются оборонять ее в случае агрессии.

Ранее Трамп заявил, что США так или иначе получат остров, который является автономной территорией Дании. Между тем, по данным телерадиокомпании Danmarks Radio, Королевство направило в Гренландию свою военную технику и передовой отряд.

