Рейс из Москвы в Тегеран возвращается в Шереметьево после закрытия неба Ирана

Самолет, выполняющий рейс SU 514 из Москвы в Тегеран, возвращается в аэропорт «Шереметьево» на фоне сообщений о закрытии воздушного пространства Ирана, сообщает РИА Новости .

Самолет Airbus A321 вылетел из «Шереметьево» в 23.06 мск. Согласно сервису Flightradar24, воздушное судно долетело до Волгоградской области, потом развернулось и направилось в Москву.

Власти Ирана временно закрыли воздушное пространство над страной из-за протестов.

Отмечается, что воздушное пространство закрыто для всех рейсов, кроме международных рейсов в и из Ирана, на которые дается разрешение.

Массовые протесты вспыхнули в Иране в конце декабря 2025 года из-за недовольства политикой действующего руководства страны. О причинах и динамике массовых протестов в исламской республике читайте в материале РИАМО.

