Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область

сегодня в 03:59

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале.

«Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало. О повреждениях объектов также ничего не сообщается.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ пострадали четыре мирных жителя, в том числе четырехлетний ребенок. Также есть повреждения зданий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.