Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область
Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале.
«Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало. О повреждениях объектов также ничего не сообщается.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ пострадали четыре мирных жителя, в том числе четырехлетний ребенок. Также есть повреждения зданий.
