сегодня в 07:16

Ребенок и трое взрослых пострадали при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону

Дроны ВСУ в ночь на 14 января атаковали Ростовскую область. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя, в том числе четырехлетний ребенок. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Пострадавшие — жители Ростова и Мясниковского района. Все они в состоянии средней тяжести были госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Также в результате ударов ВСУ загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова. Один пожар был потушен, второй локализовали к 05:30 утра.

Наблюдается повреждения двух квартир в доме в Левенцовском микрорайоне. Жильцов направили в пункты временного размещения. В других квартирах многоэтажки разбито остекление.

В садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района огонь полностью поглотил два частных дома. Еще у одного повреждена кровля.

Всего за ночь атаку отразили в 10 городах и районах Ростовской области.

