У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7

сегодня в 04:29

В Тихом океане у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что землетрясение произошло в 116 км южнее села Головнино на острове Кунашир. Очаг залегал на глубине 17 км.

Подземный толчок силой до 3 баллов ощутили в населенных пунктах Кунашира, тревога цунами не объявлялась.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.