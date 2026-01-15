сегодня в 03:29

Кличко: ситуация с электроснабжением в Киеве самая сложная с начала СВО

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале заявил, что ситуация с электроснабжением является самой сложной с начала СВО.

«Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба — впервые за четыре года», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Киеве наступил почти полный блэкаут после ночных ударов по энергетическим объектам.

Также издание Times of Ukraine сообщало, что в Киеве массово закрываются сетевые супермаркеты в связи с полным отсутствием электроэнергии в городе.

Кроме того, телеканал Welt передавал, что в столице Украины сложилась катастрофическая ситуация в энергетике. Люди в квартирах замерзают из-за постоянных отключений электричества и водоснабжения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.