РИАМО - 18 мар. В России выявили еще 34 442 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено 17 518 699 таких случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в стране госпитализировали 5513 Covid-пациентов. Это на 10% больше, чем днем ранее (5008).

Выздоровели после коронавируса в РФ еще 105 064 человека, с начала пандемии вылечились от инфекции 16 039 709 человек.

За сутки умерли 524 человека с Covid-19, с начала пандемии скончались 363 563 пациента с коронавирусом.

Ранее были отменены все ограничения на поездки граждан между Россией и Белоруссией, введенные в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.

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