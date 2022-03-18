РИАМО - 18 мар. С начала 2022 года 364 молодые семьи из 53 городских округов Подмосковья получили свидетельства на покупку жилья. Поддержка семьям оказывается в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной госпрограммы «Жилище», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Размер социальных выплат по сертификатам составил 35% от расчетной стоимости жилья в муниципалитете. Финансирование осуществляется за счет федерального, регионального и муниципальных бюджетов.

Так, в Павловском Посаде в этом году сертификаты на приобретение жилья получили 13 молодых семей. Семья Ашировых до покупки собственного дома ютилась вчетвером на 28 кв. м. Хозяйка семейства Александра отметила, что даже не хочется вспоминать те неудобства и тесноту, с которыми семья сталкивалась каждый день.

Новый просторный дом в корне изменил жилищную ситуацию семьи Ашировых. У семилетней Арины и полуторагодовалой Миланы теперь есть своя детская комната, взрослые тоже не обделены квадратными метрами. Семье повезло купить дом с хорошим ремонтом и избежать проблем с покупкой стройматериалов и наймом рабочих.

Семья Марины Жидковой приобрела двухкомнатную квартиру, теперь предстоит провести в ней ремонт. Сейчас Марина с супругом, детьми, мамой и котом живет в этом же доме в небольшой квартире. Семья достойно справляется с временными жилищными трудностями.

«Мы настолько рады, что теперь у нас есть отдельное жилье. Три года я ждала этого счастливого момента. Программа отличная, поддержка реальная и весомая! Спасибо всем, кто причастен к ее реализации на территории Подмосковья», - сказала Марина.