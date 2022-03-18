РИАМО - 18 мар. Уже свыше 20 тыс. жителей Подмосковья, в основном учащиеся и воспитанники детсадов, приняли участие в акции «Покорми птиц» в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Ведомство подвело предварительные итоги ежегодной экологической акции.

«Абсолютным лидером по количеству участников стал Электрогорск. На втором месте Чехов – 11 825 участников, на третьем Талдом – 11 440. Всего в акции приняли участие 23 городских округа», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он также отметил разнообразие мероприятий в рамках акции: участники не только мастерили и развешивали кормушки и домики для птиц, но и принимали участие в мастер-классах, конкурсах на самую красивую и оригинальную кормушку, устраивали небольшие фестивали. Абсолютным победителем здесь стал городской округ Луховицы, где прошло 33 мероприятия, включая экофестиваль «Снежный холст».

Креативно подошли к проведению акции в Мытищах. Впервые в Подмосковье юные жители округа совместно с художниками создали рисунки прямо на снегу. Красками послужили любимые лакомства зимующих птиц - семечки, ягоды, сухари, а также различные природные материалы. Среди множества рисунков центральное место заняли гербы Подмосковья и Мытищ.

Сильный снегопад не помешал детям создать съедобные картины и поиграть в игры на тему зимующих пернатых. В Люберцах ребята повесили около 600 кормушек, а также скворечники и птичьи «столовые», лакомиться кормом в которых могут и белки.

По словам Фирсова, мероприятия в рамках акции «Покорми птиц» продолжаются, окончательные итоги будут подведены позже. Министр поблагодарил всех участников за заботу о пернатых и об экологии в целом.