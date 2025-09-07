«Если такие поставки дальнобойного оружия будут осуществлены, это будет новое качество наших двусторонних отношений, и об этом не могут не знать в Германии», — подчеркнул дипломат.

Особую озабоченность Москвы вызывает тот факт, что управление этими сложными системами, вероятно, будут осуществлять немецкие военнослужащие, поскольку подготовка украинских специалистов заняла бы слишком много времени. Ракеты Taurus с дальностью полета более 500 км способны преодолевать ПВО на низкой высоте и предназначены для поражения стратегически важных объектов.

По данным Службы внешней разведки России, Германия уже предпринимает меры для сокрытия своего участия — с комплектующих стирают заводскую маркировку, а ключевые детали заменяют аналогами. При этом официально Берлин продолжает отрицать возможность таких поставок, ссылаясь на собственный дефицит вооружений. Москва предупреждает, что эти действия лишь продлят конфликт и увеличат количество жертв.