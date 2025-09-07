МЧС: туман в Московской области снизит видимость до 100 метров
До утра 7 сентября в Московской области ожидается интенсивное образование тумана с видимостью от 100 до 500 метров, сообщили в ГУ МЧС региона.
МЧС распространило экстренные рекомендации для водителей и пешеходов.
Автомобилистам настоятельно советуют включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и полностью исключить резкие маневры.
Пешеходам рекомендуется проявлять повышенную внимательность при переходе дорог и по возможности использовать светоотражающие элементы на одежде, отметили в ведомстве.