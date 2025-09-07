Польша призвала граждан срочно покинуть Белоруссию

Министерство иностранных дел Польши распространило экстренную рекомендацию для своих граждан воздержаться от поездок в Белоруссию или немедленно покинуть территорию страны «любыми доступными средствами», сообщает РИА Новости .

Официальный представитель ведомства Павел Вронский предупредил, что «граждане Польши могут столкнуться там с событиями, которые не пойдут им на пользу», сославшись на риски внезапного закрытия границ или резкого ухудшения ситуации с безопасностью.

Поводом для обострения стало заявление белорусских спецслужб о задержании в Витебской области гражданина Польши, обвиняемого в шпионаже в отношении учений «Запад-2025». Польская сторона опровергла эти обвинения, утверждая, что задержанный является монахом и не имеет отношения к разведывательной деятельности.

Инцидент произошел на фоне подготовки Варшавой «плана действий на ближайшие недели» в отношении Минска, о котором ранее заявлял премьер-министр Дональд Туск.