Названы регионы с размерами пенсий в России

сегодня в 03:50

Чукотка лидирует по размерам пенсий в России: выплата превышает 38 тысяч

Согласно данным Социального фонда России за 2025 год, Чукотский автономный округ сохранил лидерство по размерам пенсионного обеспечения со средним показателем 38 173 рубля в месяц. сообщает РИА Новости .

Второе место занимает Ненецкий автономный округ (34 823 рубля), третье — Камчатский край (34 240 рублей). Замыкают пятерку регионов-лидеров Магаданская область (34 041 рубль) и Ханты-Мансийский автономный округ (33 855 рублей).

На противоположном конце рейтинга находятся республики Северного Кавказа: в Дагестане средняя пенсия составляет 17 053 рубля, в Кабардино-Балкарии — 17 594 рубля, в Ингушетии — 17 931 рубль.

Значительный разрыв между регионами (более чем в два раза) объясняется различиями в районных коэффициентах, климатическими надбавками и дифференциацией доходов населения.