сегодня в 02:36

В Краснодарском крае работала система ПВО для отражения атак беспилотников

В нескольких районах Краснодарского края вечером были слышны громкие взрывы, связанные с работой систем противовоздушной обороны, сообщает Shot .

Как сообщают очевидцы, не менее четырех взрывов зафиксировано в районе Анапы, а также в пригороде Краснодара и Северском районе.

Предварительно, ПВО отрабатывает по беспилотникам ВСУ типа «Лютый».

Местные власти пока не предоставили официальной информации о характере и последствиях инцидента.