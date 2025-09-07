В Краснодарском крае работала система ПВО для отражения атак беспилотников
В нескольких районах Краснодарского края вечером были слышны громкие взрывы, связанные с работой систем противовоздушной обороны, сообщает Shot.
Как сообщают очевидцы, не менее четырех взрывов зафиксировано в районе Анапы, а также в пригороде Краснодара и Северском районе.
Предварительно, ПВО отрабатывает по беспилотникам ВСУ типа «Лютый».
Местные власти пока не предоставили официальной информации о характере и последствиях инцидента.