РИАМО - 18 мар. Заслуженная артистка России Наталья Назарова скоропостижно скончалась на 73-м году жизни, сообщает Федеральное агентство новостей.

Будущая кино- и театральная актриса родилась в 1949 году в Алма-Ате, окончила Школу-студию при МХАТ.

Зрителям Наталья Назарова запомнилась по ролям в фильмах «Любимая женщина механика Гаврилова», «Молодая жена», «Последний побег».

Ранее ушел из жизни актер театра и кино Евгений Сытый, боровшийся с онкологическим заболеванием. Прощание с артистом состоится в Москве в пятницу, актера похоронят в Кемеровской области.