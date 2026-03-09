В Швеции арестовали российского капитана задержанного судна

сегодня в 15:34

В Швеции арестовали капитана задержанного сухогруза Caffa, следовавшего под флагом Гвинеи. Капитаном оказался гражданин России, сообщает пресс-служба шведской прокуратуры.

«Капитан судна <…> был арестован в субботу вечером. Он является гражданином России и находится под стражей», — говорится в сообщении ведомства.

В пятницу правоохранительные органы Швеции совместно с береговой охраной задержали сухогруз Caffa в Балтийском море. Власти королевства заподозрили сухогруз в нарушении правил безопасности международного судоходства. Согласно данным посольства РФ, 10 из 11 членов экипажа Caffa являются россиянами.

В береговой охране Швеции отметили, что задержанного члена экипажа подозревают в использовании поддельных документов и нарушении правил морской безопасности.

