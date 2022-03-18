РИАМО - 18 мар. Промышленные предприятия Москвы могут получить поддержку от властей города. Организациям доступно не меньше 20 мер поддержки, в их числе субсидии и льготные займы. Компании также могут подать заявку на присвоение специальных статусов, которые дают право на разные льготы, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На днях мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по поддержке бизнеса в условиях санкций. При этом мы системно поддерживаем промышленные предприятия города в течение последних 10 лет. Сегодня компании могут воспользоваться 20 мерами поддержки. К примеру, им доступны льготные займы с процентной ставкой ниже банковской. За этот вид поддержки отвечает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства», — сказал Ефимов.

Он добавил, что сумма займа может достигать 300 млн рублей. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались производители медприборов, нетканых материалов, режущего инструмента, предприятие пищевой промышленности на общую сумму в 1,1 млрд рублей.

Ефимов отметил, что организации могут получить льготный заем на расширение производства и приобретение оборудования, внедрение IT-решений, компенсацию отсрочки платежей. Те, кто хочет купить новое оборудование и расширить производство, могут воспользоваться займом «Промышленность».

По решению столичного градоначальника в 2022 году в Фонд поддержки промышленности и предпринимательства для поддержки производственных предприятий города из бюджета Москвы направят дополнительно 10 млрд рублей. Эти деньги позволят субсидировать части процентных ставок по кредитам организаций на пополнение оборотных средств, покупку оборудования и выполнение инвестиционных программ.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров отметил, что в городе организации могут также подать заявку на присвоение статусов промкомплекса, технопарка, якорного резидента, инвестиционного приоритетного проекта. Эти статусы дают возможность инвестору, в зависимости от присвоенного статуса, примерно на 25% уменьшить общую региональную налоговую нагрузку. Так, почти на 21% снижается налог на прибыль, обнуляется ставка налога на имущество, на 99% уменьшается ставка арендной платы за земельный участок.

Директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев рассказал, что направить заявку на получение субсидий и льгот, узнать подробнее о требованиях промышленники могут на Инвестпортале столицы. Онлайн-сервис «Московский инвестор» позволяет задавать вопросы по реализации инвестиционных проектов и направлять предложения по улучшению инвестиционного климата Москвы. Навигатор мер поддержки позволяет предпринимателям удобно и быстро подобрать оптимальные меры поддержки, такие как льготы, гранты, субсидии.

Чтобы подобрать решения по модернизации, компании могут использовать «Банк технологий».