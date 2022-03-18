РИАМО - 18 мар. С полуночи пятницы между Россией и Белоруссией сняты все ограничения на поездки граждан между странами, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

Это решение позволит обоим странам активно развивать торгово-экономические отношения в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Ограничения на передвижение граждан через границу РФ и Белоруссии были введены 16 марта 2020 года, тогда граница была частично закрыта из-за коронавируса. При этом почти полностью российско-белорусская граница была закрыта с 30 марта 2020 года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров сообщал, что свобода передвижения важна с точки зрения «торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов».