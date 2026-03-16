Тело спрятали за занавеской: мужчина 17 дней жил с трупом убитой собутыльницы

В Павловском Посаде Московской области мужчина две недели и трое суток жил с трупом убитой пенсионерки-собутыльницы. Она погибла 25 февраля, сообщает « МК: срочные новости ».

В тот день мужчина пригласил в квартиру двух женщин. Они употребляли алкоголь.

Затем между ними произошел конфликт. 53-летняя женщина зарезала 65-летнюю пенсионерку, спрятала тело за занавеской и ушла из квартиры.

Мужчина продолжил употреблять алкоголь. Он рассказал соседке о трупе в квартире, но на календаре было уже 14 марта. Женщина позвонила правоохранителям.

Фигурантку удалось поймать за сутки.

Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области рассказала на сайте, что женщине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство). Она несколько раз ударила пенсионерку ножом в туловище и спину. Жертва скончалась на месте от полученных ранений.

