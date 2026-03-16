Воробьев: отремонтированный корпус Раменской больницы заработает в марте

Специалисты уже запускают инженерные системы и размещают мебель. Воробьев проверил подготовку к запуску корпуса после капитального ремонта и встретился со врачами.

Губернатор рассказал, что в Московской области в соответствии с национальными проектами поменялась сфера образования. Возводятся школы, проводится в рамках программы президента капитальный ремонт (около 50-60 школ каждый год). Это происходит как в Раменском, так и в иных округах региона.

«И, конечно, здравоохранение — это тоже наш приоритет. Сегодня находимся в одном из обновленных зданий Раменской больницы, результат — замечательный. Стройку полностью завершили, сейчас рабочие вносят финальные штрихи, в конце марта корпус откроет двери для пациентов», — отметил Воробьев.

По его словам, важная задача — привлечение докторов. Воробьев благодарен врачам за то, что они есть у региона. Для лечения людей нужны специалисты, а не только красивые стены и современное оборудование.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.