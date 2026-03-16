Данные «утекут»: чем грозит использование «левых» приложений для мессенджеров

Используя сторонние клиенты мессенджеров, вы идете на риск: вашу переписку могут читать, а также «сливать» оттуда ваши данные, сообщил РИАМО ведущий iOS-разработчик Сергей Москвин.

В последнее время стабильность работы мессенджера Telegram заметно упала. Пользователи на этом фоне массово ищут пути решения проблемы. Разумеется, этим решили воспользоваться мошенники всех мастей. На просторах Сети они предлагают неофициальные клиенты Telegram: якобы в них встроены VPN, сервисы-прокси, режим «инкогнито» — чего только там нет.

Москвин объяснил, что Telegram предоставляет открытое API — специальный интерфейс для разработчиков, позволяющий им реализовывать собственные полнофункциональные клиенты для пользования мессенджером. То есть любой, у кого имеются желание и навыки, может модифицировать код и скомпилировать собственное приложение.

«Проблема во всех таких случаях одна и та же — мы не знаем, что кроется в коде того или иного стороннего клиента Telegram. Вы можете ввести туда свой пароль, а приложение может скрытно переслать его злоумышленникам. Оно может читать и пересылать третьим лицам все ваши сообщения или даже скрытно отправлять что-либо кому-либо от вашего имени. При этом с виду такое приложение вполне может казаться удобным, качественным и хорошо работающим решением», — предостерег Москвин.

Эксперт добавил, что безопасные сторонние клиенты мессенджера существовать могут, вот только на практике в этом не убедиться. Он призвал не рассматривать такие решения и напомнил, что в принципе рискованно входить в них через свои учетные записи.

