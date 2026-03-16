Не имели права: скот в Новосибирской области уничтожили незаконно

Исходя из федеральных ветеринарных правил, никакой речи о законности уничтожения скота при возникновении очагов бешенства и пастереллеза быть не может. Для многих владельцев животных произвол в Новосибирской области стал трагедией, заявил РИАМО эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский.

В ветеринарных правилах Минсельхоза № 705 от 25.11.2020 года об осуществлении мер по предотвращению бешенства утвержден строгий порядок действия ветслужб при подозрении на бешенство, в котором никакой речи об усыплении животных без предварительного 14-дневного карантина и появлении в этот период клинических признаков, речь не идет.

Если во время карантина признаков бешенства не обнаружено, животные вакцинируются и возвращаются владельцу, который в течение 30 дней обязан наблюдать за животным, не перемещать его в другие районы, а также не ввозить новых животных», — рассказал эксперт.

Также введение карантина по бешенству подразумевает запрет на перемещение животных и на их выгул и выпас в районе карантина, а также участие в общественных мероприятиях.

В Ветеринарных правилах № 770 от 31.10.2022, утвержденных Минсельхозом, при возникновении очагов пастереллеза крупный рогатый скот не подлежит умерщвлению, а при наличии клинических симптомов подлежит лечению гиперимунной противопастереллезной сывороткой и противомикробными препаратами (антибиотиками). Убой предусматривается только для домашней птицы, находящейся непосредственно в очаге пастереллеза.

«Исходя из федеральных ветеринарных правил, никакой речи о законности уничтожения скота при возникновении очагов бешенства и пастереллеза быть не может. Для многих владельцев животных данный произвол является трагедией, так как животные для них живые существа, которые являются их питомцами, членами семьи. Это приносит невыносимые страдания людям, подрывает их психическое и физическое здоровье», — подчеркнул Ильинский.

Что происходит со скотом в Новосибирской области

По данным из открытых источников в Новосибирской области происходит массовое уничтожение здорового скота на частных подворьях местными надзорными органами. При этом официальные власти ссылаются на то, что в области выявлено 42 очага бешенства в пяти районах, а также пастереллез.

В интернете публикуются ролики, где возмущенные жители, протестующие против произвола, говорят, что никаких клинических признаков заболеваний у их животных нет. Однако представители властей прямо при владельцах животных усыпляют коров, после чего сжигают трупы поблизости. Перед этим никаких анализов у животных не берут.

