Провайдеры могут ужесточить правила интернета — эксперт о том, кого это коснется

«Будут ли условия становиться жестче? Скорее можно ожидать, что провайдеры будут внимательнее следить за тем, как именно используется домашний интернет. Но это не обязательно приведет к каким-то серьезным изменениям для большинства пользователей», – сказал Кокунцыков.

Он отметил, что для людей, которые работают из дома, риски минимальны. Обычная удаленная работа — видеозвонки, доступ к рабочим сервисам, обмен файлами — уже давно стала стандартной практикой и не воспринимается провайдерами как коммерческое использование сети.

«Поэтому я бы не драматизировал происходящее. Скорее мы видим обычный процесс адаптации рынка к растущему объему интернет-трафика и новым моделям использования сети. Интернет остается ключевой инфраструктурой для миллионов людей, и провайдеры так же заинтересованы в его стабильной работе, как и сами пользователи», – заключил эксперт.

Ранее интернет-провайдер «Дом.ру» ввел ограничения скорости для части абонентов в ряде крупных городов России, потребляющих большой трафик.

