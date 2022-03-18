РИАМО – 18 мар. Представители проекта «Мой гектар» готовы поддерживать государственный тренд на развитие сельских территорий и делиться существующими IT-разработками для коллективного развития территорий, сообщает пресс-служба проекта.

Агропромышленный сектор является основой продовольственной безопасности государства. Значимость этого сектора сильно возрастает при санкционном давлении. В нынешних условиях важно дать людям возможность работать в сельском хозяйстве. Согласно распоряжению правительства РФ от 4 марта планируется выделить 5 млрд рублей на программы льготного кредитования сельхозпроизводителей.

«‎Мы понимаем сложности текущей ситуации и как важно реализовать утвержденную правительством программу развития сельского хозяйства, агро- и экотуризма. В этой связи малым формам предпринимательства и крестьянско-фермерским хозяйствам нужны четкие и понятные инструменты для работы. У нашей компании есть внушительные наработки: бизнес-планы по развитию земельных участков, IT-инфраструктура, которая предназначена для управления землей частными лицами», — сказал руководитель проекта «Мой гектар», член президиума правления «ОПОРЫ РОССИИ» Денис Бучельников.

Он добавил, что у проекта также есть опыт организации коллективного управления развитием поселков и им готовы поделиться с государством, региональными властями и людьми.

«Мы будем активно поддерживать тех, кто ищет новые сферы деятельности, планирует работать на земле. Чтобы помочь населению в это переходное время, мы передаем уже сейчас свой опыт предпринимателям, собственникам, готовы обучать технологиям, участвовать в разработках новых инициатив в том числе в формате частно-государственного партнерства», — добавил Бучельников.

Проект «Мой гектар» существует 5 лет. Его цель – получение людьми земельных участков на льготных условиях для создания фермерских и личных подсобных хозяйств. За 5 лет собственниками участков стали 5,5 тыс. человек, было запущено 68 поселков. Благодаря работе сервисной компании «Мой гектар» в хозяйственный оборот вовлекли 15,8 тыс. га земель, создали 55 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и свыше 1,2 тыс. рабочих мест. Был разработан регламент интенсивного развития территории.