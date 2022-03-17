РИАМО - 17 мар. Трудности в движении поездов на Ярославском направлении МЖД связаны с затруднением съезда поездов в районе станции Мытищи с главного хода на Монинскую ветку. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В результате этого были задержаны пригородные поезда Ярославского направления, следующие в область и по обороту в сторону Москвы.

«Для скорейшего введения поездов в график были отменены 11 электричек коротких маршрутов: Москва-Мытищи и Москва-Болшево», – отметили в пресс-службе.

Сейчас более 40 пригородных поездов Ярославского направления следуют с отклонением от графика до 46 минут. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее очевидец сообщил РИАМО, что на перроне Ярославского вокзала в Москве вечером в четверг скопилась большая толпа пассажиров. По громкой связи пассажирам объявляли о том, что некоторые маршруты задерживаются.