Депутат: последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что россиянам 30 декабря, в последний рабочий день в 2025 году, придется работать согласно обычному графику, сообщает ТАСС .

Он напомнили, что 31 декабря в этом году будет нерабочим днем благодаря решению о переносе выходного, принятому в соответствии с постановлением кабмина в 2024 году.

«А 30 декабря — это обычный рабочий день, не сокращенный», — отметил он.

За последние несколько лет нас всех впервые ждут по-настоящему длинные новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря 2025 года до 12 января 2026-го. Всего россияне будут отдыхать 12 дней подряд.

Такой длительный отдых получается благодаря переносам выходных дней. Официально праздничные дни установлены с 1 по 8 января. Далее с субботы, 3 января, и воскресенья, 4 января, выходные перенесены на пятницу, 9 января, и на среду, 31 декабря 2025 года. Таким образом получились длинные выходные. Переносы возможны по нормам Трудового кодекса РФ.

Вместе с выходными днями в январе будет 16 дней для отдыха.

