Степашин: дело Долиной можно разбирать в вузах факультативно

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин считает, что дело певицы Ларисы Долиной можно включить в факультативные программы в российских высших учебных заведений, сообщает РИА Новости .

«Разбирать („дело Долиной“ — ред.) можно. Факультативно», — отметил он.

Степашин подчеркнул важность того, что Верховный суд РФ фактически взял на себя исправление судебной ошибки и сделал это публично.

Ранее Верховный суд отменил все предыдущие решения нижестоящих судов, которые вернули квартиру Долиной. Жилье осталось за покупательницей Полиной Лурье.

При этом певица пока что сохранила право проживания в квартире. Вопрос о выселении Долиной должен решить Мосгорсуд 25 декабря, если артистка добровольно не съедет. Сама Долина жила в этой квартире, пока шли разбирательства.

Ранее стало известно, что у артистки в Москве осталась единственная квартира в Лефортове скромных размеров — 50 кв. м. Также, по данным СМИ, у нее есть загородный участок с двумя домами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.