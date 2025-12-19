В США при посадке в аэропорту разбился самолет Cessna C550

В аэропорту в штате Северная Каролина в США при посадке разбился самолет Cessna C550, сообщает РИА Новости .

«Cessna C550 разбился при посадке в региональном аэропорту Стейтсвилля в Северной Каролине», — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, в результате происшествия погибли несколько человек.

Ранее самолет Минобороны РФ Ан-22 упал в Ивановской области рядом с Уводьковским водохранилищем 9 декабря. Он, предположительно, совершал облет после ремонта.

